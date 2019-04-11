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نائب محافظ أسوان يتابع تسليم 300 بيت ريفى لأهالى كلابشة

الخميس، 11 أبريل 2019 04:55 م
نائب محافظ أسوان يتابع تسليم 300 بيت ريفى لأهالى كلابشة خلال التفقد
أسوان ندى سليم
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أجرى  اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان، اليوم الخميس، جولة تفقدية  لمدينة كلابشة رافقه خلالها رئيس مركز ومدينة نصر النوبة ورئيس مدينة كلابشة، حيث تفقد نائب المحافظ ما تم تنفيذه من أعمال تطوير وتجميل لطريق مصر/ أسوان ومدخل البيت الريفى والطريق الدائرى والذى وصلت تكلفته الإجمالية إلى 750 ألف جنية. 
 
كما تابع اللواء سعيد حجازى، سير العمل داخل الأقسام المختلفة بالوحدة المحلية لمدينة كلابشة ومنها وحدة التضامن الإجتماعى ومنفذ مبادرة مشروعك، بجانب أعمال التجهيزات الجارية لمركز التطوير التكنولوجى التابع للمدينة والتى تصل تكلفتها إلى 250 ألف جنيه، حيث من المقرر الإنتهاء منها الأسبوع القادم . 
كما شملت الجولة تفقد مشروع البيت الريفى بالمدينة والذى نجحت فيه المحافظة مؤخرا بإنهاء مشكلة التمويل العقارى الخاص بالمشروع، وذلك بعد مرور 10 سنوات من توقف تسليم المساكن بإجمالى 300 بيت ريفى، وأستمع نائب المحافظ لشرح عن تفاصيل هذا المشروع من رئيس مدينة كلابشة صابر حسين، والذى أوضح أنه تم تسليم 170 بيت ريفى للمستحقين بعد سداد باقى المستحقات المالية على الحاجزين بإجمالى 51 ألف جنيه لكل مستحق منهم 15 ألف جنيه دعم من الدولة، كما سيتم تسليم باقى المستحقين بإجمالى 130 حاجز فور سدادهم باقى المستحقات المالية المقررة  .
 
 
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