ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربينى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و 11 سفينة بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و 12 سفينة بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة ، بالإضافة إلى 24 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادر عدد 1179 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 65025 من البضائع العامة منها عدد 98 سيارة نقل محملة بـ 5140 طن قمح، و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 154694 ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 21757 طنا.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 3100 طن رمل و 13957 طن يوريا و 750 طن مخلفات بنجر و 1850 طن كسب، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 565 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 457 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 704 حاوية مكافئة.

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11377 طن حديد و 2853 طن فول و 2079 طن خشب و 10826 طن قمح و 20500 طن ذرة و 80 طن أسمنت معبأ و 951 طن قرميد و 600 طن زيت و 1528 طن بسلة.