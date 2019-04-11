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"منافذ أمان" تواصل توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة "أهلا رمضان"

الخميس، 11 أبريل 2019 12:43 م
"منافذ أمان" تواصل توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة "أهلا رمضان" سلع مخفضة
كتب محمود عبد الراضي
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واصلت منافذ "أمان" المشاركة فى مبادرة "أهلاً رمضان" بتوفير السلع الأساسية والغذائية بالأسعار المناسبة عبر منافذها على مستوى الجمهورية، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، فقد واصلت كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية المشاركة فى فاعليات المرحلة الجديدة من مبادرة "كلنا واحد" من خلال طرحها بفروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%.

وتشهد المبادرة إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على مساندة المواطنين من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.

كما حرصت الوزارة على المشاركة الجادة والفاعلة فى مبادرة ( كلنا واحد - أهلاً رمضان) وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية باستمرار عمليات التوسع فى افتتاح منافذ "أمان" جديدة لتوفير السلع وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، وذلك من خلال 132 منفذا على مستوى الجمهورية، وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، فضلاً عن افتتاح وتطوير 13 منفذاً جديداً بنطاق محافظتى القاهرة والإسكندرية.

       

إقبال السيدات على المنافذ
إقبال السيدات على المنافذ

 

تخفيض الأسعار
تخفيض الأسعار

 

سلع مخفضة
سلع مخفضة

 

 


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