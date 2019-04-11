ممثل البرنامج العالمى للأغذية: السعودية رابع أكبر شريك لنا عالميا

إيمان حنا

قال الدكتور أشرف حمودة ممثل البرنامج العالمى للأغذية، إن المملكة العربية السعودية تحتل المركز الرابع عالميا من حيث حجم التعاون مع البرنامج، حيث قدمت دعما قيمته مليار دولار ونصف المليون دولار لأكثر من 20 دولة حول العالم.

وأوضح ممثل البرنامج العالمى للأغذية سيتم توجيه ثلث كمية التمور الممنوحة من البرنامج إلى الشعب اليمنى بكافة المحافظات والذى يعانى أزمة إنسانية طاحنة على أن يتم التوزيع قبل بدء شهر رمضان الكريم، بحسب قناة الإخبارية السعودية.

أضاف أن التعاون بين المملكة والبرنامج العالمى للغذاء بدأ منذ الستينيات، وزاد الدعم بنسبة كبيرة، وأكد حمودة أن المملكة لا تتدخل فى تحديد الدول التى يوجه لها المساعدات الإنسانية.

وأكد حمودة أن برنامج الأغذية العالمى يعد أكبر منظمة تعمل فى اليمن منذ 20 عاما ليس فى مجال توزيع الأغذية فقط لكننا مسئولون عن الأعمال اللوجيستية فى 19 محافظة مثل توصيل الوقود للمستشفيات والمرافق الأساسية أيضا، خلال 3 سنوات من 2015 حتى 2018 تم توزيع أكثر من مليون و253 ألف طن أغذية بمعدل 15 مليون سلة غذائية، على متوسط 8 ملايين يمنى هم الأكثر احتياجا.

وكان السفير السعودى باليمن والمشرف على إعادة إعمار اليمن قد أشاد بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى، مثمنا جهودهم فى المساعدة لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمنى.