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مقتل 11 إرهابي في مداهمات أمنية بالعريش قبل تنفيذهم أعمال تخريبية

الخميس، 11 أبريل 2019 11:26 ص
مقتل 11 إرهابي في مداهمات أمنية بالعريش قبل تنفيذهم أعمال تخريبية عناصر إرهابية ـ أرشفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت قوات الشرطة في القضاء على خلية إرهابية بالعريش ومقتل 11 من عناصرها، حيث وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى بتمركز مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد المبانى بمنطقة أبو عيطة بالعريش وإستعدادهم لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية فى العديد من المناطق الحيوية وتمركزات القوات المسلحة والشرطة .

وقامت قوات الأمن بإستهداف الخلية الإرهابية وتبادل إطلاق النيران معهم، والذى إستمر لفترة، وأسفر عن مصرعهم والعثور بحوزتهم على " 2 بندقية آلية – 3 بندقية FN – 2بندقية خرطوش – 2 عبوة متفجرة – 2 حزام ناسف "، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتوالى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات .

 


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