مقتل طالب فى مشاجرة أمام مدرسة بالمنيا

المنيا - فريق المحافظات

قتل طالب، يعمل علي توك توك، خلال مشاجرة وقعت بينه وأحد الأشخاص، أمام مدرسة التقوي بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، حينما سدد المتهم للمجني علية طعنة بالصدر أودت بحياته.

كان اللواء مجدي عامر مدير الأمن، قد تلقي إخطارا من العميد مجدي سالم مدير المباحث، بمقتل طالب ثانوي صناعي بمركز بني مزار، ويعمل أيضا تباع لسائق توك توك.

وانتقل العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية، وضباط المركز، لفحص البلاغ، حيث تبين مقتل "م.ص" 18 سنة، طالب، وذلك عقب وقوع مشاجرة مع آخرين بمحيط مدرسة التقوي، قام خلالها أحد الأشخاص بتسديد طعنة نافذة بصدر المجني عليه، مما أسفر عن مقتله في الحال، وجاري ضبط المتهمين، ومعرفة ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.