video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 11 أبريل 2019 05:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مقتل طالب فى مشاجرة أمام مدرسة بالمنيا

الخميس، 11 أبريل 2019 04:26 م
مقتل طالب فى مشاجرة أمام مدرسة بالمنيا جثة - أرشيفية
المنيا - فريق المحافظات
إضافة تعليق
قتل طالب، يعمل علي توك توك، خلال مشاجرة وقعت بينه وأحد الأشخاص، أمام مدرسة التقوي بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، حينما سدد المتهم للمجني علية طعنة بالصدر أودت بحياته.
 
كان اللواء مجدي عامر مدير الأمن، قد تلقي إخطارا من العميد مجدي سالم مدير المباحث، بمقتل طالب ثانوي صناعي بمركز بني مزار، ويعمل أيضا تباع لسائق توك توك.
 
وانتقل العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية، وضباط المركز، لفحص البلاغ، حيث تبين مقتل "م.ص" 18 سنة، طالب، وذلك عقب وقوع مشاجرة مع آخرين بمحيط مدرسة التقوي، قام خلالها أحد الأشخاص بتسديد طعنة نافذة بصدر المجني عليه، مما أسفر عن مقتله في الحال، وجاري ضبط المتهمين، ومعرفة ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النيابة تصرح بدفن وتشريح جثة طفلة عثر عليها مقتولة بكرداسة

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار المنيا

المنيا

محافظه المنيا

امن المنيا

مقتل طالب

طالب

مدرسه




لا تفوتك
سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة