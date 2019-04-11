video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 11 أبريل 2019 12:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء العمل بمغسلة للسيارات بساقلتة سوهاج

الخميس، 11 أبريل 2019 11:55 ص
مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء العمل بمغسلة للسيارات بساقلتة سوهاج جثه -ارشيفية
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق
استقبل مستشفى ساقلتة المركزى شرقى محافظة سوهاج حدث يبلغ من العمر 16 عاما جثة هامدة على إثر إصابته بصعق كهربائى داخل مغسلة للسيارات بناحية قرية الجلاوية دائرة مركز ساقلتة.
 
وكان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة ساقلتة يفيد بوفاة حدث عقب صعق التيار الكهربائى له أثناء العمل داخل مغسلة للسيارات بدائرة المركز.
 
وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق بوصول "محمود ن ص ا 16 سنة" عامل بمغسلة سيارات كائنة بناحية الجلاوية ويقيم دائرة المركز إلى مستشفى ساقلتة المركزى "جثة هامدة" إدعاء صعق كهربائي.
 
وبسؤال عمه "عز الدين ص ا 49 سنة" فلاح ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجل شقيقه بعمله لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية العارية مما نتج عنه صعقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.
 
ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن وجود سحجات بالرقبة والصدر وأن سبب الوفاة توقف عضلة القلب نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثة .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع طفلة فى حريق نشب بمنزل والدها بالمراغة سوهاج

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

مديرية امن سوهاج

صعق كهربائى

ساقلته

مستشى ساقلته المركزى




لا تفوتك
سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة