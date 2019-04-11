مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء العمل بمغسلة للسيارات بساقلتة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى ساقلتة المركزى شرقى محافظة سوهاج حدث يبلغ من العمر 16 عاما جثة هامدة على إثر إصابته بصعق كهربائى داخل مغسلة للسيارات بناحية قرية الجلاوية دائرة مركز ساقلتة.

وكان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة ساقلتة يفيد بوفاة حدث عقب صعق التيار الكهربائى له أثناء العمل داخل مغسلة للسيارات بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق بوصول "محمود ن ص ا 16 سنة" عامل بمغسلة سيارات كائنة بناحية الجلاوية ويقيم دائرة المركز إلى مستشفى ساقلتة المركزى "جثة هامدة" إدعاء صعق كهربائي.

وبسؤال عمه "عز الدين ص ا 49 سنة" فلاح ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجل شقيقه بعمله لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية العارية مما نتج عنه صعقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.

ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن وجود سحجات بالرقبة والصدر وأن سبب الوفاة توقف عضلة القلب نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثة .