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مصرع طفلة فى حريق نشب بمنزل والدها بالمراغة سوهاج

الخميس، 11 أبريل 2019 10:14 ص
مصرع طفلة فى حريق نشب بمنزل والدها بالمراغة سوهاج حريق - صورة أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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لقيت طفلة فى الثالثة من العمر مصرعها، على إثر إصابتها فى حريق نشب بمنزل والدها، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المراغة المركزى، تحت تصرف النيابة العامة.
 
كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء على صالح نائب المدير لقطاع الجنوب، يفيد بنشوب حريق بمنزل بدائرة مركز المراغة ووجود طفلة متوفية.
 
وبالفحص، تبين من التحريات التى قادها الرائد أحمد الكاشف معاون مباحث مركز شرطة المراغة، وأشرف عليها العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، بنشوب الحريق بالطابق الثانى بمنزل مكون من طابقين ملك "السيد م ق" 48 سنة عامل، تم السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية.
 
نتج عن الحريق، وفاة الطفلة "مريم ا ق ا" 3  سنوات، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى، وبسؤال مالك المنزل ووالد المتوفاة "إ ق ا" 39 سنة نجار مسلح، شقيق زوجة مالك المنزل، قرر بمضمون ما تقدم وأرجع الأول سبب الحريق لتسرب غاز من أسطوانة فرن بوتاجاز فى وجود مصدر حرارى، وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفيا الشبهة الجنائية.
 
أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، وورد تقرير مفتش الصحة يتضمن بأن الجثة فى حالة تفحم، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
 
 

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