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مصرع طالبة بكلية الطب بجامعة المنوفية إختناقا بالغاز

الخميس، 11 أبريل 2019 07:40 م
مصرع طالبة بكلية الطب بجامعة المنوفية إختناقا بالغاز إسعاف - أرشيفية
كتب فريق المحافظات
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لقيت طالبه بكلية الطب جامعة المنوفية مصرعها اختناقا بغاز ثاني أوكسيد الكربون ،تم نقلها إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 

تلقى اللواء سمير أبو زامل ، مدير امن المنوفية إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائي يفيد بمصرع " ألاء . جمال " طالبه بالفرقة الثانية بكلية الطب بجامعة المنوفية.

وبسؤال زميلتها هبة محمود ، سوريه طالبه بالفرقة الرابعة بطب شبين الكوم، أشارت إلى أنها فوجئت بزميلتها جثه بلا حراك ملقاة على مرتبة بالغرفة التي تقيم بها وعثر بجوارها على شواية بها آثار فحم محترق وتبين عدم وجود إصابات ظاهرة بها وأفاد تقرير الطب الشرعي بوفاة الطالبة لتأثرها اختناقا بالغاز ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .

 

 


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