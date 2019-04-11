مسئول أفغانى: استسلام 15 شرطيا لحركة "طالبان" فى إقليم "بادغيس"

كابول (أ ش أ)

أعلن عضو مجلس إقليم "بادغيس" الأفغانى محمد ناصر نزارى، اليوم الخميس، استسلام ما لا يقل عن 15 شرطيًا لحركة "طالبان" فى الإقليم الواقع شمال غرب البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن قوات الأمن الأفغانية تتعرض لهجمات يومية من قبل حركة "طالبان"، مشيرة إلى أن الحركة مستمرة فى شن هجمات ضد قوات الأمن بالبلاد بينما تواصل فى الوقت ذاته إجراء محادثات سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أن القوات الأفغانية قد شنت عملية كبيرة منذ نحو أسبوع للتصدى لعناصر حركة "طالبان" التى هاجمت وحاصرت مجمعًا تابعًا للجيش فى إقليم "بادغيس" الواقع شمال غرب البلاد.