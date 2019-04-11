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الخميس، 11 أبريل 2019 05:00 ص
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مدينة بدر: نتفاوض لإنشاء فرع للتعليم الفنى المزدوج لتوفير العمالة المدربة

الخميس، 11 أبريل 2019 05:00 ص
مدينة بدر: نتفاوض لإنشاء فرع للتعليم الفنى المزدوج لتوفير العمالة المدربة المهندس بهاء العادلى رئيس جمعية رجال أعمال ومستثمرى بدر
كتب هانى الحوتى
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قال المهندس بهاء العادلى رئيس جمعية رجال أعمال ومستثمرى بدر، أن الجمعية تتفاوض مع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة فريد خميس، لإنشاء فرع للتعليم الفنى المزدوج بالجمعية، لزيادة عدد العمالة الفنية المدربة لمصانع المدينة، والتى تشهد توسعات ضخمة خلال الفترة الحالية بعد طرح وزارة الصناعة أراضى للتنمية الصناعية للمستثمرين.

 

وأضاف العادلى، لـ"اليوم السابع"، أن الجمعية تعمل على توفير عمالة فنية مدربة من خلال 3 محاور؛ الأول دعم مبادرة قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم مع عدد من المصانع الكبرى فى إنشاء مدرسة داخل المصنع لتدريب العمال بالاستعانة بخبرات أجنبية، ونستهدف التوسع فى عدد المصانع المشاركة بتلك المبادرة بهدف توفير عمالة فنية مدربة، وهى إحدى المشاكل التى تواجه الصناعة المحلية، ثانيا تطوير مدرسة التعليم الثانوى الصناعى، ثالثا إنشاء مدرسة للتعليم الفنى المزدوج بالمدينة

 

 


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