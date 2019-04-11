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محمد بن زايد يتكفل بعلاج ابنة المحلل الرياضى البحرينى رياض الذوادى.. فيديو

الخميس، 11 أبريل 2019 03:48 م
محمد بن زايد يتكفل بعلاج ابنة المحلل الرياضى البحرينى رياض الذوادى.. فيديو المحلل الرياضى رياض الذوادى
كتب خالد إبراهيم
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دائما ما يثبت أبناء الشيخ زايد مؤسسة دولة الإمارات، بمواقفهم الانسانية دعمهم الكامل لكافة أبناء الشعب الاماراتى، وهو أكثر ما يتوارثه أبناء زايد عن أبيهم، وقد تجسد هذا الدعم فى ما فعله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذى تكفل بعلاج ابنة المدرب البحرينى السابق والمحلل الرياضى رياض الذوادى.

المحلل رياض الذوادى
المحلل رياض الذوادى
رياض الذوادى
رياض الذوادى

من جانبه وجه الذوادى الشكر للشيخ محمد بن زايد، على تكفله بعلاج ابنته فى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال رسالة فيديو عبر حسابه قال فيها"من لا يشكر الناس لا يشكر الله، أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبى على تكفله بعلاج ابنتى بأمريكا .. هذا ليس بغريب على عيال زايد".

 


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