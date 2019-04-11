محمد العبار يتبرع بمبلغ 878 مليون جنيه لصالح المشروعات القومية

كتب هانى الحوتى

وافق مجلس إدارة شركة إعمار مصر للتنمية، المملوكة لرجل الأعمال الإماراتى محمد العبار، على التبرع بمبلغ 878 مليون جنيه لصالح المشروعات القومية التى تقوم بتنفيذها الأجهزة الحكومية المصرية.

وقررت إدارة البورصة إعادة التعامل على أسهم الشركة اعتبارًا من جلسة تداول اليوم الخميس، الساعة 11:35.

وكانت شركة إعمار مصر، قد نفت ما نشر بشأن استرداد جهاز مدينة الشيخ زايد 80 فداناً من الشركة، بسبب تغيير نشاط الأرض من زراعى إلى عمرانى متكامل.

وحققت شركة إعمار مصر أرباحاً بلغت 3.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 2.3 مليار جنيه فى 2017، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.