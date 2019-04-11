محامى أسانج: سنقاتل من أجل إبطال طلب الترحيل إلى أمريكا

كتب : أحمد علوى

صرح جنيفر روبنسون محامى جوليان اسانج مؤسس ويكيليكس، المعتقل اليوم فى لندن، للصحفيين بعد مثول موكله أمام محكمة في لندن بأن أسانج سيطعن ويقاتل لإبطال طلب تسليمه إلى امريكا

ويواجه الأسترالى جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس للتسريبات عقوبة السجن تصل إلى 12 شهرا فى بريطانيا لعدم مثوله أمام المحكمة لتجنب ترحيله إلى السويد فى عام 2012 لمواجهة ادعاءات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وذكرت صحيفة (ديلى ميل) البريطانية اليوم الخميس أنه أسانج مثل أخيرا أمام المحكمة اليوم، وذلك بعد أن طرد بشكل مثير من سفارة الإكوادور فى لندن، والتى كان قد لجأ إليها سياسيا خلال السبع سنوات الماضية.