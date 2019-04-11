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محافظ مطروح: فحوصات طبية وندوات توعية للقضاء على الأنيميا المنجلية بواحة سيوة

الخميس، 11 أبريل 2019 04:15 م
محافظ مطروح: فحوصات طبية وندوات توعية للقضاء على الأنيميا المنجلية بواحة سيوة وكيل وزارة الصحة بمطروح مع اهالي سيوة
مطروح – حسن مشالي
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وجه اللواء مجدى  الغرابلى محافظ مطروح، بسرعة بدء في الفحوصات الطبية للفئات العمرية المستهدفة،  للقضاء على مرض أنيميا الخلايا المنجلية بواحة سيوة، مع عقد ندوات تثقيفية للأهالي للتعريف بكيفية الوقاية منها.
 
صرح بذلك  الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، وأضاف  بأنه اجتمع مع مجلس إدارة جمعية سيوة لتنمية المجتمع وحماية البيئة، من أجل توقيع بروتوكول تعاون للقضاء علي الأنيميا المنجلية بالواحة، ووضع حلول طبية واجتماعية وتثقيفية للتوعية من مخاطر الإصابة بالأنيميا.
 
وأضاف بأنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع معهد ناصر، لإقامة مركز لأبحاث الدم بمستشفي سيوة المركزي، واستقدام أطباء للكشف ومتابعة العلاج وذلك من أجل القضاء على هذا المرض.
 
 
 

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