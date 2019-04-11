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محافظ جنوب سيناء يشهد فعاليات مؤتمر دعم منظومة التعليم 2030

الخميس، 11 أبريل 2019 12:19 ص
محافظ جنوب سيناء يشهد فعاليات مؤتمر دعم منظومة التعليم 2030 اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء- فايزة مرسال
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شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر دعم منظومة التعليم 2030 وحفل ختام الأنشطة، والذي نظمته إدارة شرم الشيخ التعليمية، ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالادارة، واستضافه مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ.
 
جاء ذلك بحضور محمد عقل، مدير عام التربية والتعليم، والنائب عطية موسي عضو مجلس النواب عن شرم الشيخ، و حنان إسماعيل، مدير إدارة شرم الشيخ التعليمية، ووليد زكريا رئيس مجلس الأمناء، ولفيف من القيادات التعليمية والتنفيذية والشعبية ومجلس أمناء الإدارة ومديري المدارس وجمع كبير من اهالي شرم الشيخ.
 
وأوضح وليد زكريا رئيس مجلس الأمناء أن انعقاد مؤتمر " دعم منظومة التعليم 2030 " يأتي تمشيا مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2019 عام التعليم، كما يهدف المؤتمر إلى دعم الجهود الحكومية لتطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعي وكذلك التعليم الفني لتلبية الاحتياجات المحلية والدولية لسوق العمل.
 
حيث تم عرض مسرحية عن منظومة التعليم 2030 ثم غناء فردي وعزف منفرد في ضوء استعراض المواهب بالتربية والتعليم ثم غناء جماعي وعروض كاراتيه .
 
واشاد المحافظ بالمواهب مؤكدا استمراره في دعم المواهب وكلف مديري الثقافة والتربية والتعليم والشباب والرياضة بتسجيل ومتابعة تلك المواهب ودعمهم مؤكدا استضافتهم في البرامج المباشرة مثل صباح الخير يا مصر واستويو الشارع خلال المناسبات الوطنية بالمحافظة كمواهب من ابناء المحافظة لاعطائهم الثقه ولاظهار تلك المواهب ووضعه على الطريق الصحيح.
 
وعلي هامش الاحتفال استعرض المحافظ معرض الاقتصاد المنزلي لادارة شرم الشيخ التعليمية واشاد بالمعروضات.
 
 
محافظ جنوب سيناء يشهد فعاليات مؤتمر دعم منظومة التعليم 2030 (1)
اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أثناء الاحتفال بمؤتمر دعم التعليم

محافظ جنوب سيناء يشهد فعاليات مؤتمر دعم منظومة التعليم 2030 (2)
محافظ جنوب سيناء أثناء الاحتفال

محافظ جنوب سيناء يشهد فعاليات مؤتمر دعم منظومة التعليم 2030 (3)
محافظ جنوب سيناء يتفقد معرض الطلاب

محافظ جنوب سيناء يشهد فعاليات مؤتمر دعم منظومة التعليم 2030 (4)
 الطلاب أثناء الاحتفال

محافظ جنوب سيناء يشهد فعاليات مؤتمر دعم منظومة التعليم 2030 (5)
محافظ جنوب سيناء يشهد فعاليات مؤتمر دعم منظومة التعليم 2030

 


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