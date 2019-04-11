محافظ بنى سويف يشهد المؤتمر العام لنقابات الأطباء الفرعية 2019

بنى سويف :هانى فتحى

شهد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام لنقابات الأطباء الفرعية، وذلك بحضور الدكتور حسين خيرى نقيب أطباء مصر، والدكتورة نجوى الشافعى الأمين العام للنقابة، والدكتور أسامة عبد الحى وكيل النقابة، والدكتور أحمد الشرقاوى نقيب أطباء بنى سويف، والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، والمحاسب عادل ضيف الله رئيس مركز ومدينة الواسطى، وبمشاركة 140 من أعضاء مجالس إدارات النقابات الفرعية.

ويتضمن المؤتمر"الذى يستمر على مدار اليوم وغدا الجمعة" 4 ورش عمل تتناول الورشة الأول محور مشكلات المعاش المبكر وصرف معاش الأطباء، بينما تناقش الورشة الثانية وضع الأطباء فى ظل نظام التأمين الصحى الجديد، فيما تركز الورشة الثالثة على الموضوعات المتعلقة بسياسة قبول الطلاب الجدد بكليات الطب، فى حين تتناول الورشة الرابعة متابعة القرارات السابقة، على أن يختتم المؤتمر بالحفل الختامى والتوصيات.

وعلى هامش المؤتمر لفت المحافظ إلى حرصه على حضور هذا المؤتمر الذى يضم نخبة مميزة من كبار الأساتذة والعلماء فى القطاع الطبى، حيث يكتسب المؤتمر أهميته لما يناقشه من موضوعات وقضايا علمية وأكاديمية وإدارية متعلقة بمهنة تعد من أهم وأنبل المهن، معربا عن تقديره الكبير للأطباء وللدور العظيم المنوط بهم فى خدمة المواطنين والسعى فى تقديم خدمة طبية مميزة، ومنوها إلى أن هذه الفترة تشهد جهود متنوعة لتحسين الأداء وتطوير المنظومة الصحية على مستوى المحافظة.

كما أكد المحافظ المستشار هانى عبد الجابر أن المحافظة ستدعم التوصيات التى ستخرج عن هذا المؤتمر الهام، وذلك حسب المتاح من إمكانات، مشيرا إلى أن خطة التنموية التى يجرى تنفيذها تتضمن فى مقدمة أولوياتها النهوض بالقطاع الصحى وحشد كافة الجهود والإمكانات فى سبيل ذلك، وفى إطار توجهات الدولة وخطة عمل الحكومة فى هذا المجال.