محافظ بنى سويف يتابع أعمال التطوير الجارية بمنطقة كورنيش النيل

بنى سويف :هانى فتحى

أجرى المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، جولة تفقدية بمنطقة كورنيش النيل، وذلك لمتابعة أعمال التطوير الجارى تنفيذها بمنطقة الكورنيش ضمن خطة المحافظة لاستعادة الشكل الحضارى والجمالى للشوارع والميادين الحيوية والقضاء على العشوائية وإزالة الاشغالات.

وتابع المحافظ، أعمال إزالة التعديات والإشغالات على الجانب المقابل للكورنيش من الناحية الأخرى، والتى كان بها تعديات وجه المحافظ برفعها وإزالتها فى جولات ميدانية سابقة لتوسعة حارات الطريق وزيادة عرضها ولتحقيق السيولة المروية بالمنطقة الحيوية، ضمن مشروع تطوير الكورنيش حسب الخطة والتصور الهندسى والفنى المعد لهذا الغرض.

كما أكد المحافظ ، على ضرورة منع تجدد أية تعديات محتملة فى الفترة القادمة ، ورفع الإشغالات المخالفة التى كانت تشوه المنطقة، وتتسبب فى تكدس مرورى وزحام شديد بهذه المنطقة الحيوية التى تعد المتنفس الوحيد لأهالى بنى سويف على النيل، مشيرا إلى أن تطوير الكورنيش من أولياته وتحويل المنطقة لمتنفس حضارى يستوعب الأهالى ويليق بهم خاصة مع قرب حلول فصل الصيف والذى يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على هذه المنطقة الحيوية.



