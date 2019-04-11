video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 11 أبريل 2019 09:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بنى سويف يتابع أعمال التطوير الجارية بمنطقة كورنيش النيل

الخميس، 11 أبريل 2019 08:09 م
محافظ بنى سويف يتابع أعمال التطوير الجارية بمنطقة كورنيش النيل جانب من الجولة
بنى سويف :هانى فتحى
إضافة تعليق

أجرى المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، جولة تفقدية بمنطقة كورنيش النيل، وذلك لمتابعة أعمال التطوير الجارى تنفيذها بمنطقة الكورنيش ضمن خطة المحافظة لاستعادة الشكل الحضارى والجمالى للشوارع والميادين الحيوية والقضاء على العشوائية وإزالة الاشغالات.

وتابع المحافظ، أعمال إزالة التعديات والإشغالات على الجانب المقابل للكورنيش من الناحية الأخرى، والتى كان بها تعديات وجه المحافظ  برفعها وإزالتها فى جولات ميدانية سابقة لتوسعة حارات الطريق وزيادة عرضها ولتحقيق السيولة المروية بالمنطقة الحيوية، ضمن مشروع تطوير الكورنيش حسب الخطة والتصور الهندسى والفنى المعد لهذا الغرض.

كما أكد المحافظ ، على ضرورة منع تجدد أية تعديات محتملة فى الفترة القادمة ، ورفع الإشغالات المخالفة التى كانت تشوه المنطقة، وتتسبب فى تكدس مرورى وزحام شديد بهذه المنطقة الحيوية التى تعد المتنفس الوحيد لأهالى بنى سويف على النيل، مشيرا إلى أن تطوير الكورنيش من أولياته وتحويل المنطقة لمتنفس حضارى يستوعب الأهالى ويليق بهم  خاصة مع قرب حلول فصل الصيف والذى يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على هذه المنطقة الحيوية. 


 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ بنى سويف يبحث مع وفد مجلس حقوق الإنسان أجندة عمل لخدمة المواطن

بنى سويف

اخبار مصر

اخبار المحافظات

كورنيش بنى سويف




لا تفوتك
سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة