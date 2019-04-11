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الخميس، 11 أبريل 2019 07:30 م
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محافظ بنى سويف يبحث مع وفد مجلس حقوق الإنسان أجندة عمل لخدمة المواطن

الخميس، 11 أبريل 2019 07:02 م
محافظ بنى سويف يبحث مع وفد مجلس حقوق الإنسان أجندة عمل لخدمة المواطن جانب من اللقاء
بنى سويف : هانى فتحى
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التقى المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف وفد من المجلس القومى لحقوق الانسان ، والذي ضم كل من الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، وطارق أبو المكارم ، رئيس مكتب المجلس القومي لحقوق الإنسان ،  ببني سويف ، ومها حميدة مسؤولة وحدة حقوق الإنسان بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة

حيث بحث محافظ بني سويف مع الوفد تعزيز سبل التعاون مع المجلس لخدمة المواطن السويفي ،مؤكدا على الدور الذي يقوم به المجلس في خدمة القضايا التي تهم المواطن والعمل خارج الصندوق وبشكل غير تقليدي،مطالبا بأهمية أن يمتد هذا الدور لكافة مناحي حياة المواطن،وأن يتطرق إلى مختلف المجالات الحياتية والقطاعات الخدمية والقضايا الإجتماعية،وذلك سيعظم من دور المجلس في خدمة الإنسان المصري
 
كما ناقش المحافظ ،  مع وفد المجلس وضع أجندة عمل لخدمة المجتمع السويفي ، يظهر فيها دور المجلس بشكل أوسع ،بالإضافة إلى دوره الهام في الشأن الداخلي والخارجي،حيث شدد على أهمية التركيز على القطاعات الحيوية مثل  الصحة والتعليم ،وأيضا القضايا المجتمعية الهامة كالبطالة والعمل والتعاون في مواجهتها    
 
 
 

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