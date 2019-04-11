محافظ القليوبية يتفقد منطقة مسطرد بحى شرق شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم، منطقة مسطرد بحى شرق شبرا الخيمة، يرافقه اللواء مجدى الوصيف، وكيل الوزارة رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم، رئيس حى شرق شبرا الخيمة، والمهندسين المشرفين التابعين للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وادارة الطرق بالقوات المسلحة.

وتفقد المحافظ، أعمال تطوير المرحلة الثانية بمنطقة مسطرد بحى شرق شبرا الخيمة، والتى تقوم بتنفيذها الشركة الوطنية للطرق، حيث تابع أعمال التطوير بموقف مسطرد، والذى تم تشغيله فى فبراير الماضى ليكون موقف حضارى بديلا للمواقف العشوائية سواء لخطوط الأقاليم والخطوط الداخلية.

كما تفقد المحافظ، مكتبة شبرا الخيمة بما تحتويه من حديقة تم تطويرها من قبل الشركة الوطنية والتى تمت بعد ارتداد سور المكتبة حوالى 85 م داخل حرم حديقة المكتبة وتم انشاء سور جديد وذلك لتوسعة الطريق أسفل كوبرى مسطرد.

وخلال جولته قام المحافظ، بتفقد الباكيات والممشى الجديد (الكورنيش) الذى تم انشاؤه على ترعة الاسماعيلية ، على جانبى كوبرى مسطرد ووجه سيادته خلال الجولة بسرعة الانتهاء من هذا المشروع فى اقرب وقت ممكن.

وفى سياق متصل تفقد المحافظ، مسجد بدر المتواجد بالمنطقة الجارى تطويره من قبل الشركة الوطنية، وكذلك موقف السرفيس أسفل كوبرى مسطرد اتجاه شارع 15 مايو أمام مكتبة شبرا الخيمة وهو تحت الإنشاء، والتقى بعدد من المواطنين والذى أعربوا عن شكرهم على ما يتم من أعمال التطوير التى تتم بالمنطقة والتى نقلتها إلى منطقة حضارية ذو مظهر جمالى راقي.

وخلال الجولة وجه المحافظ ، الأجهزة التنفيذية لمجلس مدينة شبرا الخيمة برئاسة رئيس المدينة بتذليل العقبات والمشكلات التى قد تعيق تنفيذ المشروع، مؤكدا أن هذا المشروع سينقل المنطقة نقلة حضارية وسيقضى على مشكلة الاشغالات والتكدسات المرورية فضلا عن توفير فرص عمل للشباب وإضفاء المظهر الجمالى للمنطقة.