محافظ القليوبية يترأس اجتماع لجنة خدمة "الشباك الواحد "

ترأس الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، لجنة توحيد الرسوم وذلك لتفعيل خدمة الشباك الواحد وذلك بحضور إيمان ريان نائب المحافظ، ومديرى المراكز التكنولوجية والشئون القانونية والمالية والشئون الهندسية والتخطيط العمرانى بالمراكز والمدن والأحياء، وتهدف هذه اللجنة التى قام بتشكليها المحافظ التيسير على المواطنين وتقديم الخدمات بكل سهولة ويسر وبطريقة مميكنة والالتزام بالمواعيد المحددة لانهاء خدمة المواطنين.
وأكد المحافظ، أن اللجنة تختص بتوحيد الرسوم والمستندات للخدمات التي تقدمها الوحدات المحلية على مستوى المحافظة، مع توحيد دورة العمل للخدمات واعادة هيكلتها لتوفير الوقت والجهد وتوحيد توقيتات تلك الخدمة، إضافة إلى توحيد التوقيعات على جميع الرخص الصادرة من الوحدات المحلية بما يتفق مع القوانين واللوائح ، مع توحيد الخطابات الخارجية على مستوى المحافظة وعمل دليل للخدمات التي تقدمها الوحدات المحلية على مستوى المحافظة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة