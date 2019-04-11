محافظ القليوبية يترأس اجتماع لجنة خدمة "الشباك الواحد "

وأشار المحافظ، إلى أنه يجب أن يتم تحديد نماذج موحدة في كل مدن المحافظة حتى نرتقي بصيغة واحدة مع تحديد الرسوم القانونية للارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة وهو ما ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطن ومحاسبة اي مسئول مقصر في عمله لسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة حتى نخفف العبء على المواطنين.

وأكد مرزوق ، على أن ذلك يتواكب مع جهود الدولة للإتجاه للتحول الرقمى وتطبيقه بمختلف القطاعات الحكومية من أجل تحقيق طفرة هائلة فى الأداء الحكومى المصرى والإستغناء عن بعض الطرق التقليدية للتحصيل بمراحله المختلفة مما ينعكس على زيادة معدلات النمو الإقتصادى المستهدفة ويساهم فى دعم الناتج القومى المصرى.