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محافظ القليوبية يترأس اجتماع لجنة خدمة "الشباك الواحد "

الخميس، 11 أبريل 2019 07:08 م
محافظ القليوبية يترأس اجتماع لجنة خدمة "الشباك الواحد " الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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ترأس الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، لجنة توحيد الرسوم وذلك لتفعيل خدمة الشباك الواحد وذلك بحضور إيمان ريان نائب المحافظ، ومديرى المراكز التكنولوجية والشئون القانونية والمالية والشئون الهندسية والتخطيط العمرانى بالمراكز والمدن والأحياء، وتهدف هذه اللجنة التى قام بتشكليها المحافظ التيسير على المواطنين وتقديم الخدمات بكل سهولة ويسر وبطريقة مميكنة والالتزام بالمواعيد المحددة لانهاء خدمة المواطنين.

وأكد المحافظ، أن اللجنة تختص بتوحيد الرسوم والمستندات للخدمات التي تقدمها الوحدات المحلية على مستوى المحافظة، مع توحيد دورة العمل للخدمات واعادة هيكلتها لتوفير الوقت والجهد وتوحيد توقيتات تلك الخدمة، إضافة إلى توحيد التوقيعات على جميع الرخص الصادرة من الوحدات المحلية بما يتفق مع القوانين واللوائح ، مع توحيد الخطابات الخارجية على مستوى المحافظة وعمل دليل للخدمات التي تقدمها الوحدات المحلية على مستوى المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أنه يجب أن يتم تحديد نماذج موحدة في كل مدن المحافظة حتى نرتقي بصيغة واحدة مع تحديد الرسوم القانونية  للارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة وهو ما ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطن ومحاسبة اي مسئول مقصر في عمله لسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة حتى نخفف العبء على المواطنين.
 
وأكد مرزوق ، على أن ذلك يتواكب مع جهود الدولة للإتجاه  للتحول الرقمى وتطبيقه بمختلف القطاعات الحكومية من أجل تحقيق طفرة هائلة فى الأداء الحكومى المصرى والإستغناء عن بعض الطرق التقليدية للتحصيل بمراحله المختلفة مما ينعكس على زيادة معدلات النمو الإقتصادى المستهدفة ويساهم فى دعم الناتج القومى المصرى.
 
 
 
 

 


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