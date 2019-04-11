محافظة الإسكندرية تبدأ حملات توعية بمخاطر الإدمان للعاملين بالديوان العام

بدأت محافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، حملات توعية بمخاطر الإدمان، تحت شعار "أنت أقوي من المخدرات" للعاملين بالديوان العام والمديريات الخدمية والهيئات الحكومية بالمحافظة، والتعريف بتوجهات الدولة لإجراء تحليل المخدرات للموظفين، حرصا علي مصلحة المواطن ولضمان انضباط سير العمل بكافة القطاعات الحكومية.

ونفذت حملة التوعية، بمخاطر الإدمان اليوم، بداخل مبني الديوان العامن أثناء مواعيد العمل الرسمية، حيث تم المرور علي جميع العاملين وتعريفهم بخطورة أنواع المخدرات المختلفة، وتأثير الإدمان على الفرد وطرق العلاج المجانى الذى توفره الدولة، والتي تتم بسرية تامة من خلال الإتصال بخدمات الخط الساخن 16023، بالإضافة إلي توزيع ملصقات وكتيبات علي العاملين تشمل شرح مبسط عن الأدمان وخطورته.

ومن المقرر أن تستمر حملات التوعية، وبدون توقف حتي الإنتهاء من جميع الجهات المستهدفة بمحافظة الإسكندرية، يأتى ذلك ضمن الخطة القومية للتوعية بخطورة الإدمان والمخدرات بجميع محافظات الجمهورية لرفع الوعي بقضية الإدمان والتعاطي لدى جميع الفئات ومدى تأثير الإدمان على الأسرة والمجتمع والوطن.

و من جهة اخرى، شن حى العامرية اول غرب الاسكندرية، حملة إيقاف أعمال البناء المخالف، وذلك بناء علي تعليمات المهندس حنفي محمد حنفي رئيس الحي .