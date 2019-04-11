مباحث مرور القليوبية: ضبط 4 قضايا فرض إتاوات

شنت مباحث المرور بمديرية أمن القليوبية،حملة مكبرة علي الوحدات المرورية والمواقف العمومية أسفرت عن ضبط 4 قضايا فرض إتاوات بالمواقف وسمسمرة داخل وحدات المرور، والقي القبض علي المتهمين وتحرر المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء نبيل عدلي مدير مرور القليوبية بقيام حملة مكبرة قادها العقيد عبد العظيم محمد رئيس مباحث المرور، أسفرت عن ضبط احمد غ ا سن 50 عاطل ومقيم كفر الجزار – دائرة مركز بنها السابق اتهامه في 14 قضية مخدرات – سلاح – تبديد – مشاجرة وضرب – بلطجة والمطلوب التنفيذ عليه في سرقة حال قيامه بفرض الاتاوات والسيطرةبمنطقة كفر الجزار – دائرة مركز بنها بدون وجه حق وضبط بحوزته مبلغ 50 جنيه من متحصلات عمله الاثم من سائقي السيارات ،وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8793 لسنة 2019م جنح مركز بنها ،ورمضان ف ص 32 سنة عاطل ومقيم كفر الجزار – دائرة مركز بنها والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 2 حكم حبس ( تبديد ) حال قيامه بفرض الاتاوات والسيطرةبمنطقة المحلات – دائرة قسم ثان بنها بدون وجه حق وضبط بحوزته مبلغ 30 جنيه من متحصلات عمله الاثم من سائقي السيارات ،وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1875 لسنة 2019 جنح قسم ثان بنها.

كما تم ضبط عمرو ص م 32 سنة عاطل والسابق اتهامه في 3 قضايا ( مخدرات – أموال عامة ) بدون وجه حق وضبط بحوزته مبلغ 55 جنيه من متحصلات عمله الاثم من سائقي السيارات، وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2926 لسنة 2019 جنح قسم أول بنها وهشام ص. ع 27 سنة عاطل ومقيم طحانوب – دائرة مركز شبين القناطر حال قيامه بفرض الاتاوات والسيطرة أمام وحدة مرور عرب العليقات – دائرة مركز الخانكة بدون وجه حق زضبط بحوزته مبلغ 120 جنيه من متحصلات عمله الاثم من سائقي السيارات وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3689 لسنة 2019 جنح مركز الخانكة.