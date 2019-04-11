مباحث تموين المنيا تضبط 1553 قضية متنوعة خلال مارس

كتب فريق المحافظات

أعلنت مباحث التموين بالمنيا، عن ضبط 1553 قضية تموينية خلال شهر مارس الماضى، بالتنسيق مع مديرية التموين والصحة والطب البيطرى ومفتشى الأغذية، بهدف ضبط الأسواق والأسعار، والحد من ظاهرة تهريب وتجميع السلع المدعمة بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.

قال العقيد وائل محمد ذكي رئيس قسم مباحث التموين، إن الحملات أسفرت عن تحرير 29 قضية تموينية فى مجال الغش التجارى، و600 قضية فى مجال الرقابة على المخابز، و787 فى مجال الرقابة على المحلات العامة، و21 فى مجال تجميع وتهريب السلع التموينية المدعمة، و15 قضية تجميع وتهريب السلع التموينية والمواد البترولية، و55 قضية سلع مجهولة المصدر، و36 قضية فى مجال سلع اللحوم وبدائلها، و6 فى مجال الغرامات، و4 قضايا بطاقات تموينية.

وأضاف رئيس قسم مباحث التموين، أنه تم ضبط 6736500 لتر سولار، و 352800 لتر بنزين 80، و 351100 لتر بنزين 92، و 51000 لتر بنزين 95، و 164329 كيلو سكر متنوعة مجهولة المصدر، و 72473 كيلو سلع متنوعة مجهولة المصدر، و 29324 كيلو زيت طعام، و 18026 كيلو دقيق، و 11845 كيلو أرز، و 6650 كيلو أسمدة، و 6213 كيلو مكرونة، و 5136 كيلو سلع متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و1012 كيلو لحوم متنوعة ذبح خارج المجازر، و238661 عبوة سلع متنوعة مجهولة المصدر، و60351 عبوة سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و9883 علبة سجائر، و 7265 وحدة أدوية مجهولة المصدر، و 764 عبوة خمور مجهولة المصدر، و630 رغيف خبز بلدى مدعم، و 374 بطاقة تموينية، و107 إسطوانة بوتاجاز.

وأكد أن هذه الحملات التفتيشية تأتى فى إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة المنشآت العامة للوقوف على سلامة المواد الآلية المستخدمة وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، وضبط الأسواق والأسعار والمحلات التجارية والمطاعم ومحطات المواد البترولية والوقوف على مدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.