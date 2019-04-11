ماريا زاخاروفا تعليقا على اعتقال مؤسس ويكيليكس: يد الديمقراطية تخنق الحرية

موسكو (أ ش أ)

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اعتقال جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس، فى السفارة الإكوادورية فى لندن، قائلة "يد الديمقراطية تخنق الحرية".

جاء ذلك فى تعليق نشرته المتحدثة باسم الخارجية الروسية على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية.

وكان جوليان أسانج يقيم فى مقر سفارة الإكوادور بالعاصمة البريطانية لندن، منذ العام 2012، بعد إصدار سلطات السويد مذكرة اعتقال بحقه على خلفية اتهامه بالاغتصاب.

وتسعى الولايات المتحدة إلى اعتقال أسانج، بسبب دوره فى تسريب مئات الوثائق السرية التابعة للحكومة الأمريكية.