قيادى بمنظمة التحرير الفلسطينية: السبت سيتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة

رام الله (أ ش أ)

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت أن إعلان تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة سيتم يوم السبت المقبل، لافتا إلى عقد اجتماع هام للجنة يوم الأحد المقبل برئاسة الرئيس محمود عباس، لبحث مهام الحكومة والتطورات الأخيرة فى إسرائيل والمنطقة.

وأكد رأفت، فى حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الخميس، أن اجتماع اللجنة التنفيذية يوم الأحد سيبحث مهام ومسؤوليات الحكومة فى مباشرة تنفيذ قرارات المجلسين الوطنى والمركزى فى مسألة العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية.

وأوضح رأفت أن الحكومة الجديدة ستكون الأداة التنفيذية لقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأولى القرارات تحديد العلاقة مع الاحتلال بوقف التنسيق الأمنى والمباشرة فى الانفكاك الاقتصادي.

وحول ما يتم تداوله من أنباء عن طرح "صفقة القرن" قريبا، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أنه بات واضحا من خلال الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، إزاحة القدس عن طاولة المفاوضات، فضلا عن دعم الاحتلال فى مخططاته بضم أجزاء من الضفة وإعلان الإدارة الأمريكية أن دولة الفلسطينيين ستكون فى غزة، لافتا فى هذا السياق إلى إعلان واشنطن فرض السيادة الغسرائيلية على الجولان السورى المحتل.

وأشار رأفت إلى أن القيادة ترفض بحزم هذه الصفقة قبل طرحها ولن تتعامل معها، حيث إن واشنطن باتت شريكة لحكومة نتنياهو فى تكريس الاحتلال وتوسيع الاستيطان.