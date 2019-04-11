قومى المرأة بمطروح: استخراج 99 ألف بطاقة رقم قومى وشهادة ميلاد ووثيقة زواج

مطروح – حسن مشالي

أكدت الدكتورة سليمة عبد الرحيم مقررة المجلس القومى للمرأة بمطروح، أن فرع المجلس، يقدم خدمات متميزة لمساعدة السيدات على مستوى المحافظة، ويولى اهتماماً خاصا لسكان النجوع والقرى النائية فى الصحراء، حيث إن هذه المناطق تعانى من نقص الخدمات، بالإضافة لانتشار حالات سواقط القيد وعدم توثيق حالات الزواج والطلاق، بالإضافة لانتشار الأمية وعدم تعليم الفتيات، نظراً لبعض العادات والتقاليد التى تعيق عملية التعليم، ونجح الفرع فى استخراج 99 ألفا و94 بطاقة رقم قومى وشهادة ميلاد ووثيقة زواج لسواقط القيد من السيدات، منذ إنشاء المجلس عام 2000، بالإضافة إلى حل الكثير من المشكلات، وتنظيم ندوات توعية صحية واقتصادية وسياسية، بمساعدة المرأة وتمكينها من حقوقها.

وأضافت مقررة فرع المجلس بمطروح، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه من أهم المعوقات التى تواجه المرأة البدوية، مشكلة سواقط القيد، وعدم امتلاك أوراق ثبوتية للزواج أو الميلاد، وهو ما دفع فرع المجلس القومى لأن يضع حل هذه المشكلة على قائمة أولوياته ونجح فى حل معظمها، ومنذ عام 2000 حتى الآن، استطاع فرع المجلس استخراج 54 ألف و206 بطاقة رقم قومى للسيدات، و12296 شهادة قيد ووثيقة زواج و23592 شهادة ميلاد لسيدات وفتيات قرى ونجوع مطروح.

وأضافت بأن فرع المجلس القومى بمطروح، ينظم حملات وندوات توعية ثقافية وصحية، بالتعاون مع مديريات الشئون الصحية والثقافة والتعليم والأوقاف والكنيسة بمطروح، مشيدة بدورهم فى التوعية، وأهميتها فى تعريف المرأة بحقوقها وواجباتها، ودورها تجاه المجتمع فى مختلف المجالات، وفى مقدمتها ممارسة حقوقها السياسية والمشاركة فى جميع الاستحقاقات الانتخابية.

كما يتم تنظيم الندوات للمرأة لنشر الوعى بين السيدات البدويات بالقرى والنجوع ومساعدتهن على الحصول على حقوقهن، ومن بين هذه الندوات التى عقدت مؤخراً، تنظيم ندوة عن الشمول المالى، لمساعدة المرأة فى كيفية الاقتراض لمساعدتها على إقامة مشروعات صغيرة وإيجاد مصدر دخل لهن.

من جانبه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، أن هذا العام سيشهد القضاء على مشكلات ساقطى القيد، مع تقديم المحافظة، الدعم المادى والمعنوى لتحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى تقديم كافة التيسيرات والدعم، للسيدات المعيلات فى القرى والنجوع النائية لاستخراج بطاقات الرقم القومى، وتقديم الدعم المطلق للمرأة المطروحية فى مواجهة أية مشكلات تعيقها ومساعدتها فى الحصول على كافة حقوقها التى كفلها لها القانون والشرع.