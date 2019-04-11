قطع المياه عن قرى مركز كوم أمبو بأسوان لمدة 24 ساعة بدءً من غد الجمعة

أسوان ندى سليم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسوان، عن قطع المياه بعدة قرى تابعة لمركز كوم أمبو، وذلك نظرا للقيام بأعمال ربط للخطوط الجديدة بقرية حجازى بمركز كوم أمبو، الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه عن قرى ( الضما - الأحمدية - العتمور ) ، بالإضافة إلى بعض المناطق بحى شرق مدينة كوم أمبو، لمدة 24 ساعة وذلك إعتباراً من الساعة الخامسة عصر غدا الجمعة غداً الموافق وحتى الساعة الخامسة عصر اليوم التالى يوم السبت.

ونوهت محافظة أسوان على المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة، والإتصال بالخط الساخن للشركة 125 فى حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان .