فيديو.. محافظ كفرالشيخ يتابع تشغيل ورشة صناعة الأثاث ومطبعة مركزية

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، سير العمل بورشة صناعة الأثاث ونجارة الأخشاب التابعة لمركز الصيانة والإنتاج بمدينة كفرالشيخ، وذلك بحضور اللواء حاتم فايد مدير المطبعة المركزية، والمحاسب محمود الإمام، مدير وحدة الصيانة.

وتفقد محافظ كفرالشيخ، مراحل انتاج الآثاث والمشغولات الخشبية المختلفة ومراحل انتاج الاثاث المكتبى والمنزلى والمشغولات الخشبية، وأعمال تجهيزات القطاعات الحكومية.

وقال محافظ كفرالشيخ، انه يتم متابعة المشروعات الإنتاجية التابعة للمحافظة لتعظيم مواردها، ومضاعفة إنتاجها، ومنها ورشة النجارة وصناعة الآثاث التابعة لمركز الصيانة والإنتاج، مؤكداً على تكثيف الرقابة والمتابعة لضمان الوصول الى منتج أفضل وبجودة عالية وبسعر أقل ومناسب، مشدداً على سلامة الإجرءات المالية والإدارية طبقاً للقانون.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ،سير العمل بالمطبعة القديمة التابعة لوحدة الصيانة والإنتاج بمدينة كفرالشيخ، مؤكداً أن أعمال تطوير مركز الصيانة والإنتاج والمطبعة المركزية تأتى ضمن خطة المحافظة لاستثمار الطاقات الغير مستغلة لمضاعفة الإنتاج بجودة عالية وترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام، موضحاً أن المطبعة القديمة ستعمل بالتزامن مع المطبعة الرقمية الحديثة لتوفير جميع مستلزمات القطاعات والهيئات الحكومية.

وشدد محافظ كفرالشيخ بتكثيف الرقابة والمتابعة على منتجات مركز الصيانة والإنتاج والذى يضم" مستودع الغاز- ورشة نجاره- مطبعة قديمة_ ومطبعة رقمية حديثة - منفذ مبارك - منفذ ميت علوان - توريدات – مشروع معدات ".

كما تفقد محافظ كفرالشيخ،سير العمل مستودع الغاز بمدينة كفرالشيخ، بسعة 9000 أسطوانة شهرياً فى إطار استعدادات شهر رمضان الكريم، وذلك بحضور اللواء حاتم فايد مدير المطبعة المركزية، والمحاسب محمود الإمام، مدير وحدة الصيانة.

قال محافظ كفرالشيخ، انه تم تفقد تشغيل مستودع الغاز لمدينة كفرالشيخ، بسعة 9000 أسطوانة شهرياً التابع للمحافظة وتديره الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز _بوتاجاسكو التابعة لوزارة البترول، لضمان وصول أسطوانة الغاز للمناطق المحرومة وبخاصة ان أسطوانة الغاز من السلع الاستراتيجية الهامة للمواطنين فى اطار استعدادات المحافظة لشهر رمضان الكريم.

كما كلف محافظ كفرالشيخ، بطرح 6 محلات تجارية بسور وحدة الصيانة والإنتاج التابعة لديوان عام المحافظة بجوار ساحة القوات المسلحة بمدينة كفرالشيخ للإيجار فى مزاد علنى طبقاً للقانون، وذلك بحضور اللواء حاتم فايد مدير المطبعة المركزية، والمحاسب محمود الإمام، مدير وحدة الصيانة.

كما تفقد الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ،أعمال إنشاء المطبعة المركزية، والتي تم تصميمها لتعمل بأحدث تكنولوجيا الطباعة الرقمية " الأوفست "، بتكلفة تقديرية تصل إلى 10 ملايين جنيه،بمركز الصيانة والإنتاج، بمدينة كفرالشيخ، لافتاً أنها المطبعة الثالثة على مستوى الدلتا الى تعمل بهذه التكنولوجية الرقمية الحديثة فى الطباعة، وذلك بحضور اللواء حاتم فايد مدير المطبعة المركزية، والمحاسب محمود الإمام، مدير وحدة الصيانة.

واستمع محافظ كفرالشيخ إلى عرض من مدير المطبعة المركزية لمراحل التشغيل والطباعة مكلفاً بتعظيم الإيرادات ومراقبة التشغيل والإنتاج وتدريب ورفع كفاءة العاملين، وضمان سلامة الإجراءات المالية والإدارية للحفاظ على المال العام تطبيقاً للقانون.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه تم إنشاء المطبعة المركزية الرقمية الجديدة بمركز الصيانة والإنتاج التابع للمحافظة، لتعمل بأحدث تكنولوجيا الطباعة الرقمية بتكلفة تقديرية تصل الى 10 مليون جنيه، تشمل ماكينات طباعة ألوان وماكينات للتجليد والتغليف، ومقص كهربائى حديث، وتزويدها بكافة الامكانيات الرقمية لمضاعفة وجودة الإنتاج، وذلك لتوفير جميع مستلزمات الديوان العام والوحدات المحلية والقطاعات والهيئات الحكومية، من كتب ومجلات واستمارات وسجلات والمطبوعات الأخرى بالنظام الرقمي وفصل الألوان والعلامة المائية والفسفورية، طبقاً لأعلى المعايير الفنية، بهدف ترشيد الانفاق والحفاظ على المال العام، وذلك بالتعاون مع جهاز الأمن القومي.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن معدات المطبعة المركزية تم توريدها بالكامل من خلال جهاز الأمن القومى ولم يتبقي سوى جهاز " ubs " وسيتم توريده خلال أسبوع، وتركيب القواطع الكهربائية لحماية المعدات من إنخفاض أو إرتفاع التيار الكهربائي خلال هذا الأسبوع، موضحاً، أن أعمال تطوير مركز الصيانة والإنتاج والمطبعة المركزية يأتى ضمن خطة المحافظة لاستثمار الطاقات غير المستغلة لمضاعفة الإنتاج بجودة عالية، وبسعر مناسب، لحماية المال العام والحد من الإنفاق، مشددًا بتكثيف الرقابة والمتابعة على منتجات مركز الصيانة والإنتاج.