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فيديو.. ضبط 7 تماثيل أثرية و30 طربة حشيش بحوزة سيدة ورجل

الخميس، 11 أبريل 2019 06:48 م
فيديو.. ضبط 7 تماثيل أثرية و30 طربة حشيش بحوزة سيدة ورجل ضبط 7 تماثيل أثرية و30 طربة حشيش
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عاطل وسيدة قاما بالإشتراك مع آخرين فى الإتجار بالمواد المخدرة بالفيوم وبحوزتهم 30 طربة لمخدر الحشيش و7 تماثيل يشتبه فى آثريتها .

جاء ذلك بعدما رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، نشاط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة  ،  بدائرة مركز شرطة الفيوم ، ضم "ثلاثة عاطلين – مقيمين بدائرة مركز شرطة الفيوم - سبق إتهام إثنين منهم فى عدد 8 قضايا، ومحكوم على أحدهما بالسجن عشر سنوات فى قضية مقاومة سلطات والسجن ثلاثة سنوات فى قضية سرقة بالإكراه".


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