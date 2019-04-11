فيديو.. ضبط 7 تماثيل أثرية و30 طربة حشيش بحوزة سيدة ورجل

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عاطل وسيدة قاما بالإشتراك مع آخرين فى الإتجار بالمواد المخدرة بالفيوم وبحوزتهم 30 طربة لمخدر الحشيش و7 تماثيل يشتبه فى آثريتها .

جاء ذلك بعدما رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، نشاط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ، بدائرة مركز شرطة الفيوم ، ضم "ثلاثة عاطلين – مقيمين بدائرة مركز شرطة الفيوم - سبق إتهام إثنين منهم فى عدد 8 قضايا، ومحكوم على أحدهما بالسجن عشر سنوات فى قضية مقاومة سلطات والسجن ثلاثة سنوات فى قضية سرقة بالإكراه".