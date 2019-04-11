فيديو.. "اليوم السابع" داخل منزل الفنان الراحل محمود الجندى بالبحيرة

البحيرة – ناصر جودة

أجرى "اليوم السابع" جولة داخل منزل الفنان الراحل محمود الجندى فى مسقط رأسه بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وتحدث أقارب الفنان وأهالى بلدته عن ذكرياتهم مع الفنان الراحل، داعين له بالرحمة والمغفرة.

وكان أهالى أبو المطامير شيعوا جنازة الفنان الراحل من مسجد الشيخ عبد الحكم، بحضور عددٍ من النجوم، منهم الفنان فاروق الفشاوى، والفنان بيومى فؤاد، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والنجم أحمد السقا.

وتوفى الفنان محمود الجندي عن عمر ناهز 74 عامًا، بإحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، بعد أزمة مرضية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث استمر فى المستشفى لما يقرب من 10 أيام حتى فارق الحياة.

يذكر أن الفنان الكبير محمود الجندي كان يواصل خلال الفترة الحالية تصوير مسلسل "حكايتى"، من بطولة ياسمين صبرى ووفاء عامر وأحمد بدير وأحمد حاتم وإدوارد وآخرين، للكاتب محمد عبد المعطى، من إنتاج شركة سينرجى، للمخرج أحمد سمير فرج.

والفنان الراحل، اسمه الحقيقى محمود حسين الجندى، ولد فى 24 فبراير 1945، وتخرج من المعهد العالى للسينما، بدأ حياته الفنية فى فترة السبعينيات وقدم العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، وكان يشتهر كذلك بصوته العذب وغناء المواويل، وكان يقدم مقاطع غنائية فى العديد من أعماله الفنية والمسرحية، كما قدم ألبوم غنائى باسم "فنان فقير" عام 1990، وصرح حينها بأنه حاول دخول مجال الغناء، لكنه لم يحب استكمال التجربة.