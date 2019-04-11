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طرح 54 مصنعًا للشباب وصغار والمستثمرين بجنوب بورسعيد

الخميس، 11 أبريل 2019 05:01 ص
طرح 54 مصنعًا للشباب وصغار والمستثمرين بجنوب بورسعيد المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام لمحافظة بورسعيد
فريق المحافظات
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فى إطار المشاركة  التنموية لدعم التكامل الصناعى بين المصانع الكبيرة  والمصانع الصغيرة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية  نحو الصناعات التكميلية ذات القيمة المضافة، قال المهندس كامل أبو زهرة  السكرتير العام لمحافظة بورسعيد لـ "اليوم السابع" إن الجهاز التنفيذى  للمنطقة الحرة  طرح بــ54 وحدة صناعية لأصحاب المشاريع وخاصة الشباب وصغار المستثمرين الراغبين فى دخول الحقل  الصناعى فى مجالات  الصناعات الغذائية والهندسية  والملابس الجاهزة .

                                           

 وأضاف أبو زهرة  أن الصناعات القائمة على استخدام التكنولوجيا والمعرفة تهدف لتوفير المناخ المناسب لتمكين القطاع الخاص وصغار المستثمرين بجانب تقديم حل تنموى لدعم التكامل الصناعى بين المصانع الكبيرة من ناحية والمصانع الصغيرة من ناحية اخرى والمساهمة فى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية والصناعات ذات القيمة المضافة .

 

وتابع : أن الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد يشارك  فى تعزيز التنمية الصناعية لخلق بيئية جاذبة للاستثمار  الصناعى من خلال توفير وحدات صناعية على مستوى المحافظة للشباب والمستثمرين بمساحات مختلفة تناسب مع مختلف النشاطات  الصناعية الصغيرة  فضلا  عن تسهيل سرعة  البدء فى النشاط من خلال تسليم المصانع جاهزة بالمرافق والتراخيص .

 

وفى سياق متصل أكد أبو زهرة أن الجهاز التنفيذى ملتزم بتوفير كافة السبل لتسهيل سرعة بدء النشاط من خلال تيسير إجراءات التراخيص وتوفير وحدات المصانع جاهزة الانشاءات والمرافق مع توفير إمكانية التمويل  المصرفى من خلال اتفاقيات مع بعض البنوك وتحقيق أقصى استفادة من مبادرة البنك المركزى الخاص بدعم ومساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة .

 

 

ومن جهة أخرى أكد أبو زهرة أن مميزات المجمع الصناعى  مصنع جاهز بكامل المرافق وتحقيق اقصى جدوى للخدمات بشكل مرن وسريع ويلائم جميع الاحتياجات الصناعية فضلا عن التفاعل والتكامل بين مختلف انواع الصناعات  بحكم تجاورها وتمركزها  فى منطقة واحدة مع تقديم حلول مرنة وفورية حسب نماذج منشآت معدة مسبقا تناسب مختلف المساحات المحتملة للمشروعات .


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54 مصنعا للشباب وصغار المستثمرين للصناعات الغذائية والملابس الجاهزة




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