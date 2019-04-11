طالبان وراء قتل طفلة لمحاولتهما الاعتداء عليها بكرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة في حادث العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات ملقاة بمنطقة جبلية بكرداسة، بعد اختفائها 3 أيام، أن طالبين وراء قتلها، بعدما حاولا الإعتداء عليها جنسيا، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتبين من التحريات والمعاينة أنه تم الإعتداء عليها بضربها بآلة حادة بالرأس، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة ملقاة بمنطقة جبلية بجوار منطقة أبو رواش، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة للطفلة "أميرة. أ" 10 سنوات مصابة بجرح برأسها، وكشفت التحريات أنها مختفية منذ 3 أيام ويبحث عنها أفراد أسرتها، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم.

وتوصلت التحريات إلى أن طالبين بالمرحلة الإعدادية وراء استدراج المجني عليها أثناء عودتها من كتاب القرية وحاولا الإعتداء عليها جنسيا، ثم اعتديا عليها بآلة حادة مما أسفر عن مقتلها، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.