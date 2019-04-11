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ضبط 6 متهمين لفرضهم إتاوات على المواطنين فى المواقف العشوائية بطنطا

الخميس، 11 أبريل 2019 02:18 م
ضبط 6 متهمين لفرضهم إتاوات على المواطنين فى المواقف العشوائية بطنطا حبس -ارشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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تمكن المقدم وليد فايد رئيس قسم مكافحة جرائم الاموال العامة بمديرية امن الغربية، من ضبط 6عاطلين مسجلين جنائيا، لقيامهم بإقامة مواقف عشوائية وفرض الإتاوات على قائدي السيارات والاستيلاء على اموال منهم بدون وجه حق.
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، بتمكن رئيس قسم مكافحة جرائم الاموال العامة، من ضبط 6عاطلين مسجلين جنائيا، لقيامهم بإقامة مواقف عشوائية بنطاق حي اول وثان طنطا، وفرض اتاوات على اصحاب السيارات بدون وجه حق، وتم إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.
 
 
 
 

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