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ضبط 45 ألف وحدة زريعة سمك مهربة على طريق الإسماعيلية بورسعيد

الخميس، 11 أبريل 2019 11:31 م
ضبط 45 ألف وحدة زريعة سمك مهربة على طريق الإسماعيلية بورسعيد جانب من السيارات المضبوطة
الإسماعيلية – صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالاشتراك مسئولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، من ضبط 45 ألف وحدة زريعة مهربة وليس لها تصريح محملة على 3 سيارات على طريق الإسماعيلية بورسعيد.

تمكنت حمله بقيادة المهندس أسامه هنداوي مدير عام المنطقة الشرقية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالاشتراك مع قوات الامن من ضبط 3سيارات محملة بالزريعة مخالفا لقانون 124 لسنه 83 قدرت اجمالي المضبوطات 45 ألف وحدة زريعة مهربة بدون تصريح قادمة من السويس ومتجهة الى دمياط.

وتأتى هذه الحملات تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد السيد رئيس مجلس ادارة الهيئه العامه لتنمية الثروة السمكيه بتنظيم حملات مكثفة لضبط نقل الزريعة بدون تصريح.

تم التحفظ على السيارات والزريعة وتحررت لهم المحاضر اللازمة واخطرت النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم. 

 

 


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