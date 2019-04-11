ضبط 45 ألف وحدة زريعة سمك مهربة على طريق الإسماعيلية بورسعيد

الإسماعيلية – صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالاشتراك مسئولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، من ضبط 45 ألف وحدة زريعة مهربة وليس لها تصريح محملة على 3 سيارات على طريق الإسماعيلية بورسعيد.