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ضبط 3887 هاربا من أحكام وتحصيل 113652 فى حملة أمنية بالغربية

الخميس، 11 أبريل 2019 02:29 م
ضبط 3887 هاربا من أحكام وتحصيل 113652 فى حملة أمنية بالغربية حملة أمنية - صورة أرشيفية
الغربية –مصطفى عادل
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.
 
أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 3887 هاربين من احكام، منهم 8 أحكام فى جنايات 1207 حكم جزئي، و 136حكم مستأنف، و 2506 حكم فى غرامات، و 29 حكم فى مخالفات، كما تم تحصيل 113 ألف و 652 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.
 

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