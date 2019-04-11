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ضبط 23 قطعة سلاح و14 لفافة هيروين وتنفيذ 2088 حكما فى حملة أمنية بسوهاج

الخميس، 11 أبريل 2019 10:41 ص
ضبط 23 قطعة سلاح و14 لفافة هيروين وتنفيذ 2088 حكما فى حملة أمنية بسوهاج حمله امنيه -ارشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية بإشراف اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، بالاشتراك مع فرع الأمن العام استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة.
 
وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 3 بنادق آلية و4 بنادق خرطوش و13 فرد محلى الصنع وفرد خرطوش محلى الصنع و3 قطع أسلحة بيضاء بإجمالى 23 قطعة سلاح تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
 
واستكملت الحملة أعمالها بضبط 14 لفافة لمادة الهروين المخدر و310 جنيهات وهاتف محمول حيازة المتهم محمود ا م ا 27 سنة عاطل مقيم قسم أول سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه، وتم ضبط  قطعة من جوهر الحشيش المخدر تزن نحو 2 جرام حيازة المتهم محمد ن ح ب 25  سنة طالب مقيم  مركز جزيرة شندويل بمواجهة المتهم بما أسفر عنة الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.
 
كما تكمن ضباط وحدة مباحث قسم جرجا من ضبط المتهم سعيد ب م ى 37 سنة عامل مقيم  قسم جرجا والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "عاهة" وتم فحص "11" شقة مفروشة بدائرة المدينة ولم يسفر الفحص عن ثمة مخالفات، وتم ضبط "8" قضايا إدارة وتشغيل أجهزة كمبيوتر داخل محلات لخدمة رجال الإعمال بدون ترخيص إدارة وتشغيل  محل العاب بلاي ستيشن بدون ترخيص - إدارة وتشغيل مكتبة لبيع المستلزمات المدرسية  بدون ترخيص إدارة  وتشغيل  أجهزة رسيفر داخل مقهى بدون ترخيص.
 
وأنهت الحملة أعمالها بتنفيذ "2088" حكم وضبط 42 مخالفة مرافق و57 قضية تموينية منها 7 قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و5 قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 4" قضايا عدم الانتظام بسجل حركة الدقيق بالمخبز و" 4 " قضايا غلق محل أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 4 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية " 6 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و" 13" قضية عدم الإعلان عن الأسعار و" 10" قضايا عدم حمل شهادة صحية  و" 3 " قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش وقضية إدارة نشاط تجاري بدون ترخيص وحيازة وعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتوى التحقيق.

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