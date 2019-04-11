ضبط مخبز بلدى بالأسكندرية يتلاعب فى حصص الدقيق المدعم

الاسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالأسكندرية، حملة مكبرة على المخابز البلدية بالعجمى غرب الاسكندرية.

وقامت إدارة تموين العجمى، برئاسة محمد الطباخ مدير الإدارة بحملات فى نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن ضبط مخبز بلدى بأبو يوسف بمنطقة العجمى، يعمل بالمخالفة لقرار وقفه عن العمل، بسبب عدم سداده لأقساط مال عام تم الاستيلاء عليه بدون وجه حق، وتجميعه لعدد 30 شيكارة دقيق مدعم زنة الشيكارة 50 كجم، ويقوم بتصنيعه وبيعه خبز سعر الرغيف من 50 قرش، ويصل إلى 100 قرش للرغيف، وبسعر مخالف لأسعار الخبز المدعم، والمسعر بخمسة قروش الرغيف من قبل الدولة، كما أن المخبز لا يحتفظ بسجلات التفتيش وسجلات حركة الدقيق.

تم تحريز كميات الدقيق المضبوطة، وماكينة بيع الخبز، وأخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات، وإحالتها إلى وكيل النائب العام.

ويأتى ذلك، بناء على تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، وبتكليف من محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على الدعم الذى تقدمه الدولة، وحرصا على وصوله لمستحقيه.