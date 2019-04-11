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ضبط لحوم مصنعة و كبدة مجهولة المصدر وسلع مدعمة في الإسكندرية

الخميس، 11 أبريل 2019 11:33 م
ضبط لحوم مصنعة و كبدة مجهولة المصدر وسلع مدعمة في الإسكندرية المضبوطات
الاسكندرية جاكلين منير
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شنت مديرية التموين بالاسكندرية حملة بالعامرية لضبط الأسواق و إحباط محاولات تهريب السلع التموينية إلى السوق السوداء، و ذلك بناء على تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و توجيهات  الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية و بتكليف من محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الأسواق و حماية المستهلك من الغش التجارى و الحفاظ على السلع المدعمة من التهريب إلى السوق السوداء.

و قد  قامت إدارة تموين العامرية برئاسة جابر عبد الله مدير الإدارة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن ضبط لحوم مصنعة و كبدة مجهولة المصدر و غير صالحة للاستخدام الادمى، خيث تم ضبط 175 كيلو جرام كبدة و لحوم مصنعة مجهولة المصدر .

كما قامت الإدارة بضبط كمية 240 كجم أرز تموينى بمحل بقالة معدة للبيع الحر و عدد 7 شيكارة دقيق مدعم محملةعلى تروسيكل معدة للتهريب إلى السوق السوداء، و قد تم تحريز الكميات المضبوطة و أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات و احالتها إلى وكيل النائب العام.

 

 


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لحوم مصنعة

سلع مجهولة المصدر

الغش التجارى




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