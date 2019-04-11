ضبط لحوم مصنعة و كبدة مجهولة المصدر وسلع مدعمة في الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالاسكندرية حملة بالعامرية لضبط الأسواق و إحباط محاولات تهريب السلع التموينية إلى السوق السوداء، و ذلك بناء على تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية و بتكليف من محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الأسواق و حماية المستهلك من الغش التجارى و الحفاظ على السلع المدعمة من التهريب إلى السوق السوداء.

و قد قامت إدارة تموين العامرية برئاسة جابر عبد الله مدير الإدارة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن ضبط لحوم مصنعة و كبدة مجهولة المصدر و غير صالحة للاستخدام الادمى، خيث تم ضبط 175 كيلو جرام كبدة و لحوم مصنعة مجهولة المصدر .

كما قامت الإدارة بضبط كمية 240 كجم أرز تموينى بمحل بقالة معدة للبيع الحر و عدد 7 شيكارة دقيق مدعم محملةعلى تروسيكل معدة للتهريب إلى السوق السوداء، و قد تم تحريز الكميات المضبوطة و أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات و احالتها إلى وكيل النائب العام.