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ضبط فنى اتصالات استولى على أموال مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بالغربية

الخميس، 11 أبريل 2019 12:43 م
ضبط فنى اتصالات استولى على أموال مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بالغربية حبس -ارشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من ضبط فنى اتصالات مقيم دائرة قسم شرطة ثان المحلة بمحافظة الغربية، لقيامه بالنصب مواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم تسفيرهم للخارج وتوفير فرص عمل لهم.
 
 
 كان قد تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من صاحب مصنع زجاج مقيم بمحافظة الغربية وآخر  بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء منهما على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهما بإحدى الدول الأجنبية ، وقدم لأحدهما تأشيرة دخول "مزورة" ولم يلتزم بما تم الإتفاق عليه ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
 
 
وبالبحث والتحرى تأكدت صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام فنى إتصالات، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية،  بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج وقيامه بالنصب والإحتيال على الشاكيان بزعم توفير فرصة عمل لهم بإحدى الدول الأجنبية والإستيلاء منهما على مبالغ مالية بلغت 100ألاف جنيه و5ألاف دولار امريكي  مقابل ذلك ولم يلتزم بما تم الإتفاق عليه ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
 
 
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة وقرر بأنه بتحصله على التأشيرة المشار إليها من شقيقه المتواجد حالياً بإحدى الدول الأجنبية ، والذى قام بإرسالها إليه وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكيان، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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