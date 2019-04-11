ضبط عاطل بعد سرقته معدات من استوديو ومركز تجميل بالمحلة

الغربية – مصطفى عادل

تمكن ضباط المباحث الجنائية بقسم أول المحلة بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، من ضبط عاطل بعد قيامه بسرقة معدات من داخل استوديو ومركز تجميل بمنطقة الرجبي دائرة القسم، وعثر بحوزته على فرد خرطوش وكاميرا وعدسات خاصة بها، وهارد كاميرات مراقبة.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم أول المحلة، بتحرير كل من وفاء حميده ودينا عوض محضرا باكتشافهن سرقة أجهزة ومعدات من داخل استوديو ومركز تجميل بمنطقة الرجبي.

وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء السعيد شكري مدرير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، قاده العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، والرائد هيثم الشامي رئيس مباحث قسم أول المحلة، والرائد محمد نصر معاون مباحث القسم، وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة ويدعى "وليد.م.ا" 22 سنة عاطل مقيم منطقة الرجبي، وعثر بحوزته على فرد خرطوش وكاميرا وعدسات تصوير وهارد كاميرات مراقبة، واعترف بارتكابه الواقعة.

وبعرضه على أحمد السعيد عمر رئيس نيابة أول المحلة، أمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.