ضبط رنجة فاسدة بأحد محلات حى الزهور خلال حملة تموينية ببورسعيد

فريق المحافظات

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت حملة تموينية لمراقبة الأسواق للتأكد من مدى صلاحية السلع والمنتجات الغذائية واللحوم والأسماك المملحة، وغيرها من الرنجة حفاظا على الصحة المواطنين.

وأسفرت الحملة التى قادها كل من: محمد النجدى مدير إدارة الرقابة التموينية والمهندس خالد فهمى رئيس الرقابة بالتنسيق مع المقدم حسام صقر ومحمد السعدنى والدكتور أسامة العزبى رئيس قسم التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى، عن ضبط ربع طن رنجة فاسدة قبل طرحها بالأسواق تزامنًا مع أعياد الربيع داخل أحد المحلات الشهيرة بحى الزهور.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 200 كيلو جرام زيت الطعام المهدرج داخل 4 براميل زنة البرميل الواحد 50 كيلو جراما، غير مدون عليه أية بيانات تفيد تاريخ الصلاحية أوالمنشأ تم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر رقم 1403/ لسنة 2019 وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.