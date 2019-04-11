ضبط أحد المتهمين بسرقة سيارة مواطن تحت التهديد بطريق بلبيس - العاشر

الشرقية- فتحية الديب

تمكن ضباط مباحث مركز بلبيس بالشرقية، اليوم، من ضبط أحد المتهمين بسرقة سيارة ملاكي من قائدها بطريق"بلبيس – العاشر" عن طريق الإكراه، وتم إحالته للنيابة العامة، برئاسة أحمد هزاع مدير نيابة بلبيس، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقي اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من أحد المواطنين بقيام شخصين بسرقة سيارته الملاكي كيا سيراتو بطريق بلبيس العاشر، عن طريق تهديده بسلاح أبيض، وتمكنا شخصين من الفرار بها، وتوصلت أجهزة الأمن إلي قيام " كمال ال ع م" ومعه شخص أخر بإرتكاب الواقعة، وتم ضبط المتهم الأول وجاري ضبط الثاني وتم العثور علي السيارة بمعرفة الشرطة، وتحرير محضر بالواقعة.