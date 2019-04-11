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صور.. وفد طلابى فى زيارة تعريفية بجامعة كفر الشيخ

الخميس، 11 أبريل 2019 04:54 م
صور.. وفد طلابى فى زيارة تعريفية بجامعة كفر الشيخ خلال الزيارة
كفر الشيخ – محمد سليمان
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استقبلت جامعة كفر الشيخ ،وفد الأوائل من طلاب مدارس محافظة كفر الشيخ  بإشراف توجيه التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ،ووفد طلاب مدرسة روينة للتعليم الأساسي، لتعريفهم بالبيئة الجامعيه ، وإطلاعهم على التخصصات الأكاديمية المختلفة التي تطرحها الجامعه ، ضمن برنامجها لاستقبال طلاب المدارس للتعرف على إمكانيات الجامعة.
 
وشملت الزيارة الاطلاع على المرافق والتجهيزات التعليمية في الكليات ،  كما تفقد وفد طلاب المدرسة عدد من المعامل البحثية المتميزة ومعمل النانو تكنولوجى والمجهز وفقًا لأحدث النظم العالمية وكلية الثروة السمكية والقاعات المختلفة بها وكلية الصيدلة وكلية الطب البشري .
 
وتلقى الطلاب شروحاً وافية عن عدد من المعامل بالإضافة إلى الإطلاع على وسائل التطبيق العملي وطرق وأساليب التدريس. 
 
وفي ختام الزيارة قدم الوفد الزائر الشكر إلى الجامعة ممثلة في رئيسها  الأستاذ الدكتور ماجد القمري الذي أتاح لهم فرصة هذه الزيارة التعريفية والتي تهدف زيادة الوعي بين الطلاب والتي أثرت معرفة الطلاب عن الجامعة. 
 
وصرح الدكتور ماجد القمري أن جامعة كفر الشيخ تمثل خياراً مهما لتوفيرها باقة من التخصصات المرغوبة والمطلوبة في سوق العمل.
 
وأضاف بأن الجامعة تقدم هذه الخدمه المجتمعية من أجل ربط الطالب بمؤسسات التعليم العالي والتعرف عن قرب على كليات ومعاهد الجامعة وتخصصاتها ومرافقها المختلفة ، وما تشهده من توسع مكاني وما حققته من انجازات وإسهامات وخدمات علمية ومجتمعية.
 
 
 
طلاب المارس في زيارة تعريفية للكليات في جامعة كفر الشيخ (1)
طلاب المارس في زيارة تعريفية للكليات في جامعة كفر الشيخ 

طلاب المارس في زيارة تعريفية للكليات في جامعة كفر الشيخ (2)
طلاب المارس في زيارة تعريفية للكليات في جامعة كفر الشيخ

طلاب المارس في زيارة تعريفية للكليات في جامعة كفر الشيخ (3)
طلاب المارس في زيارة تعريفية للكليات في جامعة كفر الشيخ 

طلاب المارس في زيارة تعريفية للكليات في جامعة كفر الشيخ (4)
طلاب المارس في زيارة تعريفية للكليات في جامعة كفر الشيخ 
 

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