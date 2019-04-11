صور.. مناقشات ثنائية بين نائب رئيس البنك الدولى ووزيرة الاستثمار لدعم ريادة الأعمال

رسالة واشنطن- عبد الحليم سالم

على هامش الحلقة النقاشية "يوم منطقة الشرق الأوسط" فى البنك الدولى ضمن فعاليات اجتماعات الربيع، تحدثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر مع فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولى، حول دعم مبادرات الشباب والمرأة، وتمويلها خاصة فى ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ودار حوار بين نصر وبلحاج، فى حضور المدير التنفيذى لمصر فى البنك الدولى السفير راجى الأتربى، حول المتغيرات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصرى، وطلبت الدكتورة سحر نصر، بتمويل من البنك لريادة الأعمال بهدف نقلها إلى إفريقيا.

وكان مدير استثمارات التصنيع والأعمال التجارية والزراعية والخدمات لدى مؤسسة التمويل الدولية توماش تيلما، أكد إن توفير فرص اقتصادية للنساء فى القطاعات الرئيسية كالبيع بالتجزئة يعد جزءًا هامًا من استراتيجية المؤسسة، حيث يُعد الاستثمار فى النساء أمرًا أساسيًا للأعمال والاقتصاد، كما أن الشركات التى تستقطب الموظفات وتحافظ عليهن تتمتع بمخزون أكبر وأفضل من المواهب