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صور.. مقتل 6 عناصر خطرة من حركة حسم الإرهابية فى مداهمات أمنية

الخميس، 11 أبريل 2019 06:14 م
صور.. مقتل 6 عناصر خطرة من حركة حسم الإرهابية فى مداهمات أمنية الشرطة تتصدى للإرهاب
كتب محمود عبد الراضي
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استكمالاً لجهود وزارة الداخلية فى مجال مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية من خلال توجيه الضربات الاستباقية لعناصرها وإجهاض مخططاتها لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والإستقرارفقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد صدور تكليفات لعناصر المجموعات المسلحة التابعة للجماعة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تزامناً مع الدعوات التى تطلقها المنابر الإعلامية الإخوانية خلال الفترة الحالية لإحداث حالة من الفوضى . 

وقد رصدت عمليات المتابعة إتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية أحد المبانى الملحقة بمزرعة بمحافظة القليوبية وكراً للإنطلاق لتنفيذ مخططهم الإرهابى .. حيث تم مداهمة الوكر وتبادل إطلاق النار مع العناصر الإرهابية والذى أسفر عن مصرع  6 منهم وعثر بحوزتهم على ( عدد 2 بندقية آلية عيار 7.62× 39 – 3 خزينة بندقية آلية – طبنجة 9 مم – بندقية خرطوش – العديد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من المواد المتفجرة وأدوات تصنيع العبوات الناسفة )  .
 
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتوالى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات .
 
 
مقتل 6 عناصر خطرة من حركة حسم الإرهابية فى مداهمات أمنية (1)
 
مقتل 6 عناصر خطرة من حركة حسم الإرهابية فى مداهمات أمنية (2)
 
مقتل 6 عناصر خطرة من حركة حسم الإرهابية فى مداهمات أمنية (3)
 
مقتل 6 عناصر خطرة من حركة حسم الإرهابية فى مداهمات أمنية (4)
 
مقتل 6 عناصر خطرة من حركة حسم الإرهابية فى مداهمات أمنية (5)
 
مقتل 6 عناصر خطرة من حركة حسم الإرهابية فى مداهمات أمنية (6)
 
مقتل 6 عناصر خطرة من حركة حسم الإرهابية فى مداهمات أمنية (7)
 

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