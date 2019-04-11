صور.. مقتل 6 عناصر خطرة من حركة حسم الإرهابية فى مداهمات أمنية

وقد رصدت عمليات المتابعة إتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية أحد المبانى الملحقة بمزرعة بمحافظة القليوبية وكراً للإنطلاق لتنفيذ مخططهم الإرهابى .. حيث تم مداهمة الوكر وتبادل إطلاق النار مع العناصر الإرهابية والذى أسفر عن مصرع 6 منهم وعثر بحوزتهم على ( عدد 2 بندقية آلية عيار 7.62× 39 – 3 خزينة بندقية آلية – طبنجة 9 مم – بندقية خرطوش – العديد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من المواد المتفجرة وأدوات تصنيع العبوات الناسفة ) .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتوالى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات .