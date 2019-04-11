صور.. مأساة أرملة بسوهاج تراكمت عليها الديون وتطالب بتجهيز بناتها

سوهاج – عمرو خلف

فى منزل صغير بقرية الجلاوية بمحافظة سوهاج تعيش سيدة أرملة 48 سنة حياة مأساوية بعد أن أغرقتها الديون والتى تبلغ 20 ألف جنيه بعد تجهيز بناتها، بالإضافة إلى نفقات المنزل كما أن السيدة تعانى من خشونة على الركبة والروماتيد وتحتاج إلى من يعالجها.

السيدة مديحة عبد الباقى محمد توفى زوجها منذ 17 عاما تاركا لها 5 بنات ولم يترك لها شيئا، تزوج منهن 3 بنات وتعيش حياة صعبة، حيث إنها تتقاضى معاشا 178 جنيها فقط ولا يساعدها أحد، كما أن لديها 3 بنات فى مراحل التعليم المختلفة وكل ما تتمناه هو سداد ديونها وعلاجها وتجهيز بناتها، فقد قامت بالاقتراض لكى تواصل حياتها، حيث إنه ليس لديها أى مصدر دخل يساعدها سوى المعاش 178 جنيها فقط.

التقى "اليوم السابع" السيدة مديحة فى منزلها بقرية الجلاوية، وقالت: إن لديها 5 بنات تزوجن منهم 2 فقط وإن زوجها توفى منذ 17 عاما تاركا لها الأبناء دون أى دخل مادى، حيث كان يعمل أرزقى فاضطرت إلى الاقتراض بسبب زواج ابنتيها وكذلك نفقات المعيشة، حيث إنها لا تتقاضى معاشا سوى 178 جنيها.

وتضيف مديحة أنها تعيش حياة صعبة فى ظل دخلها المادى الضعيف، حيث إن لديها 3 بنات فى مراحل التعليم المختلفة بالإضافة إلى إصابتها بمرض الخشونة على الركبة والروماتيد وتحتاج إلى العلاج شهريا فهى تعانى معاناة شديدة فى ظل احتياجها ولم تجد من يساعدها وخاصة وأن الديون تراكمت عليها وتحتاج إلى المساعدة مطالبة مديرية الشئون الاجتماعية بسوهاج والجمعيات الخيرية بمساعدتها وسداد ديونها، حيث إن ديونها بلغت 20 ألف جنيه وكذلك مديرية الصحة بعلاجها على نفقة الدولة وصرف العلاج فهل يستجيب المسئولون لها.

للتواصل ت رقم 01207686865- 01221138131



