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صور.. جمارك المطار تحبط محاولة تهريب 5000 قرص ترامادول

الخميس، 11 أبريل 2019 10:56 ص
صور.. جمارك المطار تحبط محاولة تهريب 5000 قرص ترامادول مواد مخدرة مهربة
كتبت رحاب نبيل
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 مطار القاهرة الدولى برئاسة الديب عبدالحى مدير الإدارة من إحباط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة المحظور دخولها طبقا لجداول قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.  
 
أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 704 القادمة من ميلانو اشتبه خالد شعبان مأمور الحركه فى راكب مصرى قادم من إيطاليا.
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وبالعرض على سامى صبحى نائب مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب من شريف سعيد مأمور الجمرك تحت إشراف هانى أبوطالب مدير الحركة حيث تبين وجود 5000 قرص ترامادول المخدر داخل جيوب الملابس والبنطلونات الموجوده بحقائبة.
 
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قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 26 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.
 
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يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، ورمضان محروس رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الوسطى والجنوبية وإبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
 
 
 

 


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