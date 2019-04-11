صور.. جامعة مطروح تنظم مؤتمر حاشد للتعريف بالتعديلات الدستورية

مطروح - حسن مشالي

عقدت جامعة مطروح، اليوم الخميس، مؤتمراً للتعريف بالتعديلات الدستورية المقترحة والدعوة لمشاركة المواطنين برأيهم ، بحضور اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح و السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، والدكتور محمد إسماعيل رئيس جامعة مطروح والدكتور قدري اسماعيل عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية ، واللواء تامر الشهاوى عضو مجلس النواب وعدد كبير من طلاب الجامعة أبناء مطروح وذلك بقاعة قصر ثقافة مطروح.

وألقى السفير محمد العرابي، محاضرة حول أهمية التعديلات الدستورية وتوقيتها، واستعادة دور مصر الإقليمي والدولي خلال الفترة الماضية، مع ضرورة الحفاظ على هذه المكتسبات، والاستمرار في دعمها، مشيرا إلى أن مصر دولة مركزية وقائدة في محيطها العربي والأفريقي والإسلامي، وأن استقرارها يعني استقرار المنطقة والحفاظ على التوازن بها، مع القدرة على مواجهة المخاطر والتحديات التي تحيط بالدولة المصرية.

ودعا اللواء محافظ مطروح خلال كلمته، أبناء المحافظة للمشاركة بالإدلاء برأيهم فى التعديلات الدستورية المقترحة، كعرس وطني فى إطار من الشفافية، بما يواكب حرص الدولة على تأكيد الديمقراطية، فى ذلك الاستحقاق الوطني الهام فى تاريخ مسيرة الوطن بأسلوب حضاري يتابعه العالم.

وأعلن المحافظ، عن تقديم كافة الدعم وتوفير سبل الراحة لأهالي مطروح خلال إجراء الاستفتاء، في أقصى النجوع والتجمعات الصحراوية والقرى والمدن، مع عقد ندوات التوعية بمواد التعديلات الدستورية ونشرها بالميادين وصفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لتعريف المواطنين بمقترحات مواد التعديل.

بالإضافة إلى الاستعداد التام للتأمين وتجهيز اللجان بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح والجهات المعنية، توفير وسائل المواصلات مجاناً للتيسير على المواطنين فى الوصول إلى مقرات الاستفتاء للمشاركة والإدلاء برأيهم مع التأكيد على مراعاة الحفاظ على عادات وتقاليد أبناء مطروح، خاصة فى خروج السيدات إلى مقار التصويت، وتوفير كل سبل الراحة والأمان

وأضاف محافظ مطروح، إلى أن مشاركة المواطنين برأيهم فى الاستفتاء على تعديلات الدستور تعد واجب وطنى، استمراراً لمرحلة التنمية والبناء التى تجرى على أرض مصر، خاصة بعد فترة عصيبة وتحديات أنهكت المنطقة كلها، لولا وعى أبناء مصر بوطنهم وأهمية الحفاظ عليه، مشيرا الى أنه سيكون يوم إعلان لرد الجميل للشهداء و الحفاظ على تضحياتهم واستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية فى كافة ربوع الوطن والانتصار لإرادة الشعب المصري والحفاظ على مكتسباته،وتأكيد القدرة على التصدي بادراك ووعى لكافة التحديات والمخاطر

وأشاد محافظ مطروح بوطنية أبناء مطروح، فهم كانوا ومازالوا خير حراسٍ للبوابة الغربية لمصر . وبعد أيام قليلة يؤكدون أسلوبهم الحضاري ووفائهم لوطنهم مع حرصهم على المشاركة برأيهم فى تحديد مستقبل وطنهم والأجيال القادمة ،مقدما الشكر لضيوف المحافظة لوطنيتهم ولتحملهم مشقة السفر من اجل أبناء مطروح.