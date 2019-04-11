صور.. جامعة المنوفية تطلق قافلة بيطرية لقرية كمشيش

كتب فريق المحافظات

تابع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور عبدالرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سير العمل بالقافلة الطبية البيطرية التى تنظمها كلية الطب البيطرى بوحدة كمشيش البيطرية ضمن سلسة القوافل التى تنظمها الكلية لقرى محافظة المنوفية لتقديم الكشف والعلاج المجانى و التحصينات ضد الأمراض البيطرية المختلفة وإجراء العمليات الجراحية العاجلة.

وأكد "مبارك" أن الجامعة تحرص على تنظيم القوافل الطبية بمختلف تخصصاتها، بالإضافة إلى القوافل الزراعية والتربوية لتقديم كافة الخدمات للمجتمع فى إطار دورها المجتمعى، وتنظيم مثل هذه القوافل البيطرية مساهمة فى تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

لقافلة تحت رعاية وحضور الدكتور عبد الرحمن الباجورى عميد الطب البيطرى الذى أكد أن القافلة تضم كل أقسام الكلية من جراحة وباطنة ودواجن وولادة وأمراض معدية ويمشارك بها وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب كتدريب عملى لتخصصاتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

كما حضر القافلة المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة ولفيف من العاملين بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.